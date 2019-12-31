Пісня Alyona Alyona увійшла до престижного музичного рейтингу

Пісня української реперки Alyona Alyona увійшла в топ-50 музичних відкриттів 2019 року за версією британського видання The Guardian.

У треклісті відкриттів року на другому місці стоїть пісня Alyona Alyona під назвою Пушка.

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Видання ж характеризує автора пісні Alyona Alyona наступним чином: "Колишня вихователька дитячого саду, українська реперша Alyona Alyona тримає свій матеріал в чистоті на випадок, якщо його почують діти. Але її музика, відтіняє традиційними вокальними мелодіями, далеко не беззуба...", – йдеться в повідомленні британського журналу.

Також в списку Guardian відкриттів року: Sports Team, Normani, Kalie Shorr, Lynks Afrikka, Meggie Brown, Pillow Queens, Shygirl, Asagraum, Victoria Monét, Ashnikko, Anz, Life та інші.

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