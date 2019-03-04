Безмежний Meizu Zero виявився нікому не потрібним

На революційний Meizu Zero так і не зібрали необхідну суму

Представлений на початку року Meizu Zero став першим у світі смартфоном без фізичних кнопок і будь-яких роз'ємів на корпусі. За настільки передовий пристрій виробник просить аж $ 1299, запустивши збір коштів на краудфандинговій платформі Indiegogo.

Як виявилося, користувачі ще не готові перейти на такий тип смартфонів.

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Через місяць збору коштів тільки 29 осіб виявили бажання отримати незвичайний гаджет від китайського бренду, заплативши у цілому $ 45 998. Це менше половини коштів, які планувала зібрати компанія. Чи запустить Meizu гаджет у виробництво або ж відправить його на доопрацювання – покаже час.

Компанія зібрала менше половини необхідних коштів

Нагадаємо, що Meizu Zero отримав суцільнокерамічний корпус. Звичні кнопки були замінені на сенсорні, що реагують на силу натиснення. Сканер відбитків вбудували в дисплей, який також виконує роль динаміка. Заряджати смартфон можна тільки бездротовим способом, а навушники потрібно під'єднувати по Bluetooth. Крім того, слота для SIM-карти в пристрої також немає – замість нього використовується віртуальна eSIM.

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