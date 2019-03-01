Samsung Galaxy S10 Plus розібрали: ось, що виявили всередині

Міжнародні продажі представлених на минулому тижні флагманських смартфонів Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10 і Galaxy S10 Plus стартують 8 березня, але у Китаї знайти новинки у вільному продажу можна вже відсьогодні. Автор YouTube-каналу pwrdbykyank вже встиг розібрати один з примірників Galaxy S10+.

Ентузіаст задокументував на відео повністю весь процес розбирання старшої моделі нової флагманської лінійки. Тепер будь-хто охочий може вивчити внутрішнє оздоблення Samsung Galaxy S10 Plus, а також побачити низку конструктивних особливостей новинки.

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Процес розбирання, як завжди в таких випадках, починається з демонтажу задньої кришки. Остання утримується клеєм, який розм'якшується при нагріванні, після чого легко піддається демонтажу.

Доброю новиною є те, що екран і теплорозподільна захисна пластина, які кріпляться до металевого каркаса, легко знімаються. Принаймні, якщо судити по ролику. Тобто, замінити дисплей можна буде без необхідності повного розбирання всього смартфона до останнього гвинтика.

Автор ролика детально коментує кожен з етапів розбирання, відзначаючи основні моменти і по черзі демонструючи різні компоненти пристрою. У ролику добре видно елементи конструкції, що захищають компоненти від води. З цікавого можна відзначити зовнішній вигляд модуля потрійної камери, який без кришки виглядає зовсім інакше.

Після демонтажу екрану можна в деталях розглянути його зворотну сторону, побачити і виріз, і безпосередньо сам модуль фронтальної камери. Нарешті, розрекламований ультразвуковий дактилоскопічний датчик сильно відрізняється від оптичних аналогів, що використовуються в більшості подібних смартфонів. Він дуже тонкий і компактний.

На жаль, на відміну від сайту iFixit, джерело не оцінює ремонтопридатність розбираємо пристроїв у балах. Але в цілому, як видно зі звіту, розбирання Galaxy S10 Plus не викликає труднощів при наявності необхідних інструментів. Завершивши розбирання, автор без проблем знову зібрав смартфон.

Ось ще одне відео, на ньому зображене розбирання звичайного Galaxy S10:

Редакція Радіо МАКСИМУМ наполегливо не рекомендує повторювати ці дії в домашніх умовах. Бережіть свої гаджети та гроші, витрачені на них.

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