Фахівці підрахували собівартість Samsung Galaxy S10 Plus

Спеціалісти порталу TechInsights розібрали флагманський смартфон Samsung Galaxy S10 Plus з метою вивчити компоненти, які в ньому використовуються. Зробили вони це для того, щоби вирахувати собівартість південнокорейської новинки, і вона вас вразить.

Нагадаємо, що Galaxy S10 Plus продається за ціною від $ 999 за базову версію, а за модифікацію з 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 1 ТБ виробник просить уже $ 1599.

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Найдорожчим елементом Galaxy S10 Plus очікувано став 6,4-дюймовий AMOLED-дисплей з вигнутими краями й отвором під подвійну фронтальну камеру – він коштує $ 86,5, що на $ 10 більше у порівнянні з Galaxy S9 Plus.

На другому місці розташувався процесор Exynos 9820 за $ 70,5, який на $ 10 дешевший за торішній Exynos 9810. Камери, яких у смартфоні п'ять, коштують $ 56,5.

У результаті собівартість всіх компонентів Galaxy S10 Plus у версії 8 + 128 ГБ становить $ 420. Для порівняння, торішній Galaxy S9 Plus був оцінений у $ 379, а iPhone XS Max – у $ 443.

Нагадаємо, що підсумкову ціну пристрою для споживачів формує безліч факторів, куди крім вартості апаратної начинки входить збірка, додаткові комплектуючі ($ 36,5), патентні відрахування, витрати на логістику, рекламу та інші.

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