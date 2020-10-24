Наймолодша мільярдерка світу склала ТОП своїх найкращих костюмів на Хелловін

Кайлі Дженнер розповіла про свої костюми на Хелловін

Кайлі Дженнер виклала ролик на своєму YouTube-каналі, в якому склала рейтинг аутфітів на Хелловін. Наймолодша мільярдерка світу зізналася, що найбільше їй сподобався костюм, натхненний знаменитим образом Крістіни Агілери з її кліпу "Dirty".

Кайлі зізналася, що образ метелика на Хелловін 2018 був присвячений її колишньому коханому Тревісу Скотту.

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"Метелик – це символ наших стосунків з Тревісом і Стормі, тому це був дійсно особливий костюм", – зауважила Дженнер.

У рейтинг увійшли також дитячі костюми Кайлі на Хелловін. Так, 10/10 отримав костюм телепузика, в який її одягнули у 1994 році: "Я даю цьому костюму 10/10. Відмінна робота, Кріс".

Цьогоріч Хелловін випадає у ніч з п'ятниці на суботу, тому варто задуматися про те, як відзначити найстрашніше у році свято вже зараз. Хоча, рік теж можна назвати таким.

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