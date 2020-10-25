Зваблива Ніколь Шерзінгер розбурхала фото в сауні (18+)

Популярна співачка Ніколь Шерзінгер знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через пікантні знімки в купальнику. Ця жінка підтверджує, що можна виглядати розкішно у будь-якому віці.

42-річна американська співачка, танцівниця і акторка Ніколь Шерзінгер не лише активно працює над власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 млн підписників. А все тому, що жінка не соромиться ділитись знімками не лише з якихось важливих подій та зйомок, а й своїх звичайних буднів.

І ще: Наймолодша мільярдерка світу склала ТОП своїх найкращих костюмів на Хелловін

Нещодавно Ніколь опублікувала кілька кадрів зі свого відпочинку у сауні, де не обійшлось без демонстрації її розкішної фігури. За словами зірки, інфрачервоні сауни не лише зменшують запалення, а й покращують кровообіг, метаболізм і влаштовують організму детокс. Здається, саме це і є одним із секретів молодості Шерзінгер. Звісно ж, як і спорт.

Джерело всіх фото: instagram.com/nicolescherzinger

Читайте також: Оля Цибульська повторила розтяжку Вікторії Бекхем: фотофакт