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Без вогню: 15 найгірших кінопар, у почуття яких ми так і не повірили

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Кадр з серіалу "Секс і місто" - фото 1
Кадр з серіалу "Секс і місто"

Деякі пари з фільмів та серіалів настільки щирі, що кіноманам важко повірите в те, що й поза знімальним майданчиком між акторами немає іскри. Однак не всі досягли такої майстерності, тому нерідко нібито до нестями закохані герої не викликають у глядачів жодних співпереживань.

Популярне американське видання Buzzfeed вирішило з'ясувати, у які кінопари глядачі так і не повірили. Ми вибрали найяскравіших персонажів: у декого з них просто не вийшло показати "хімію", а от деякі банально не підходили один одному.

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Можливо, у цьому переліку будуть ваші улюблені пари, адже, зізнаємось, і нам до вподоби деякі з них. Проте, якщо відкинути любов до самих фільмів та серіалів, то не залишиться й симпатії й до цих героїв.

Кайло Рен та Рей з кіноепопеї "Зоряні війни"

Без вогню: 15 найгірших кінопар, у почуття яких ми так і не повірили - фото 410944

Джон Сноу та Дейенеріс Таргарієн, серіал "Гра престолів"

via GIPHY

Тед і Робін, "Як я зустрів вашу маму"

Без вогню: 15 найгірших кінопар, у почуття яких ми так і не повірили - фото 410941

Джінні та Гаррі з фільмів про Гаррі Поттера

via GIPHY

Белла та Едвард, сага "Сутінки"

Без вогню: 15 найгірших кінопар, у почуття яких ми так і не повірили - фото 410940

Росс і Рейчел, серіал "Друзі"

via GIPHY

Езра та Ар'я, серіал "Милі ошуканки"

via GIPHY

Арчі та Вероніка, серіал "Рівердейл"

Без вогню: 15 найгірших кінопар, у почуття яких ми так і не повірили - фото 410945

Серена і Ден, серіал "Пліткарка"

via GIPHY

Ерік та Адам, серіал "Статеве виховання"

Без вогню: 15 найгірших кінопар, у почуття яких ми так і не повірили - фото 410942

Майк та Одинадцята, серіал "Дивні дива"

via GIPHY

Джек і Кейт, серіал "Загублені"

Без вогню: 15 найгірших кінопар, у почуття яких ми так і не повірили - фото 410947

Джим і Пем, серіал "Офіс"

via GIPHY

Джоан і Майкрофт Холмс, серіал "Елементарно"

Без вогню: 15 найгірших кінопар, у почуття яких ми так і не повірили - фото 410948

Містер Біґ і Керрі Бредшоу, серіал "Секс і місто"

via GIPHY

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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