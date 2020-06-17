Бібліотека Amazon Prime Video поповнилася двома українськими фільмами

У медіатеці Amazon Prime Video з'явилися два продукти українського виробництва – документальний фільм "Лазуровий пил" і детективний гостросюжетний серіал "Хто ти?". Дві стрічки знімалися на замовлення телеканалу "Україна".

Фільм "Лазуровий пил"

Проєкт "Лазуровий пил" – це своєрідний путівник по Зоні відчуження. Фільм розповідає про двох героїв з унікальними долями, які в момент Чорнобильської катастрофи жили в Прип'яті. Їх, як і інших жителів міста, евакуювали з великим запізненням. Однак, попри все, вони обидва змогли вижити і на своєму прикладі показати, що можна перемогти систему і подолати непрості обставини завдяки завзятості, надії і вірі.

І ще: Нові серіали червня 2020: що варто подивитись цього місяця

Серіал "Хто ти?"

Щодо детективного гостросюжетного серіалу "Хто ти?", то тут у центрі сюжету історія про психотерапевта Інге Штефан, яка перейшла в кримінальну практику після дивної загибелі кількох її пацієнтів, а раніше – зникнення нареченого. Паралельно зі своїм розслідуванням Інга працює із відділом поліції, який займається убивствами. З розвитком сюжету героїня дізнається, що за нею багато років стежить маніяк, винний не тільки в смертях її пацієнтів і нареченого.

Фільми доступні в оригінальному звучанні з англійськими субтитрами.

Читайте також: 25 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими