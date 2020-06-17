Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Бібліотека Amazon Prime Video поповнилася двома українськими фільмами

  • 17
Бібліотека Amazon Prime Video поповнилася двома українськими фільмами - фото 1

У медіатеці Amazon Prime Video з'явилися два продукти українського виробництва – документальний фільм "Лазуровий пил" і детективний гостросюжетний серіал "Хто ти?". Дві стрічки знімалися на замовлення телеканалу "Україна".

Фільм "Лазуровий пил"

Проєкт "Лазуровий пил" – це своєрідний путівник по Зоні відчуження. Фільм розповідає про двох героїв з унікальними долями, які в момент Чорнобильської катастрофи жили в Прип'яті. Їх, як і інших жителів міста, евакуювали з великим запізненням. Однак, попри все, вони обидва змогли вижити і на своєму прикладі показати, що можна перемогти систему і подолати непрості обставини завдяки завзятості, надії і вірі.

І ще: Нові серіали червня 2020: що варто подивитись цього місяця

Серіал "Хто ти?"

Щодо детективного гостросюжетного серіалу "Хто ти?", то тут у центрі сюжету історія про психотерапевта Інге Штефан, яка перейшла в кримінальну практику після дивної загибелі кількох її пацієнтів, а раніше – зникнення нареченого. Паралельно зі своїм розслідуванням Інга працює із відділом поліції, який займається убивствами. З розвитком сюжету героїня дізнається, що за нею багато років стежить маніяк, винний не тільки в смертях її пацієнтів і нареченого.

Фільми доступні в оригінальному звучанні з англійськими субтитрами.

Читайте також: 25 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими

Джерело: primevideo
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8055
Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
  • 15 червня, 16:18
  • 277
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2381536
Загрузка...
Новини