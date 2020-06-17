15 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими

На початку перегляду серіалу складно зрозуміти, хто є хто. Часто деякі персонажі у перших серіях або навіть сезонах страшенно бісять, але згодом з'ясовується, що насправді вони – круті. Згадуємо головні такі відкриття!

Автори популярного американського видання Buzzfeed запитали своїх користувачів, яких персонажів вони спочатку не могли терпіти, але при ближчому знайомстві з ними – полюбили.

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Кіномани навели понад 250 прикладів таких серіальних героїв, але ми обрали 15 найяскравіших з них. Доповнюйте перелік власними зразками!

Санса Старк, "Гра престолів"

Рейчел Грін, "Друзі"

Неган, "І мертві підуть"

Керолайн Форбс, "Щоденники вампіра"

Джастін Фолі, "Тринадцять причин чому"

Ціско Рамон (Vibe), "Флеш"

Домінік Карізі-молодший, "Закон і порядок: Спеціальний корпус"

Бетті Купер, "Рівердейл"

Дуайт Шрут, "Офіс"

Квінн Фабрей, "Хор"

Лафаєт Рейнольдс, "Реальна кров"

Лорелей Гілмор, "Дівчата Гілмор"

Леслі Ноуп, "Парки та відпочинок"

Джо Голдберг, "Ти"

Доктор Алана Блум, "Ганнібал"

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