Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

15 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими

  • 60
Чак Басс з "Пліткарки" теж спершу складав неоднозначне враження - фото 1
Чак Басс з "Пліткарки" теж спершу складав неоднозначне враження

На початку перегляду серіалу складно зрозуміти, хто є хто. Часто деякі персонажі у перших серіях або навіть сезонах страшенно бісять, але згодом з'ясовується, що насправді вони – круті. Згадуємо головні такі відкриття!

Автори популярного американського видання Buzzfeed запитали своїх користувачів, яких персонажів вони спочатку не могли терпіти, але при ближчому знайомстві з ними – полюбили.

Це цікаво: Другий сезон серіалу Відьмак позбудеться найбільш набридливої фішки

Кіномани навели понад 250 прикладів таких серіальних героїв, але ми обрали 15 найяскравіших з них. Доповнюйте перелік власними зразками!

Санса Старк, "Гра престолів"

15 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими - фото 410672

Рейчел Грін, "Друзі"

Неган, "І мертві підуть"

15 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими - фото 410671

Керолайн Форбс, "Щоденники вампіра"

15 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими - фото 410669

Джастін Фолі, "Тринадцять причин чому"

Ціско Рамон (Vibe), "Флеш"

15 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими - фото 410673

Домінік Карізі-молодший, "Закон і порядок: Спеціальний корпус"

15 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими - фото 410679

Бетті Купер, "Рівердейл"

Дуайт Шрут, "Офіс"

15 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими - фото 410753

Квінн Фабрей, "Хор"

15 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими - фото 410677

Лафаєт Рейнольдс, "Реальна кров"

15 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими - фото 410752

Лорелей Гілмор, "Дівчата Гілмор"

Леслі Ноуп, "Парки та відпочинок"

15 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими - фото 410754

Джо Голдберг, "Ти"

15 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими - фото 410755

Доктор Алана Блум, "Ганнібал"

15 серіальних героїв, які спочатку дуже бісили, але потім стали улюбленими - фото 410757

Дивіться також: Якщо ви є фанатом Дивних див, то ці серіали вам теж сподобаються

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8038
ТОП 10 фото зірок, які показують, наскільки шаленою була мода 2000-х
  • Вчора, 19:30
  • 659
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2381301
Загрузка...
Новини