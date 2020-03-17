Хвора на коронавірус Ольга Куриленко розповіла про свій стан

Відома акторка Ольга Куриленко, яка недавно заразилась коронавірусом, поділилась з фанатами відповідями на найпоширеніші питання про свій стан та процедури, які проходять люди з підозрою на COVID-19.

40-річна зірка українського походження Ольга Куриленко активно веде свій профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 600 тисяч підписників.

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Саме там акторка розповіла про те, що потрапила до числа тих, хто занедужав коронавірусом. Також недавно Ольга поділилась інформацією про своє самопочуття та деталями самоізоляції.

"Дякую всім за підтримку і за теплі слова! Ось відповіді на деякі з ваших питань: Чому я не в лікарні? Бо лікарні переповнені і забирають тільки тих людей, які борються за життя. Мені сказали, щоб я знову дзвонила у швидку, якщо стане гірше. Де мені зробили тест? У лікарні, куди привезла мене швидка з температурою вище 39. Як робили тест? Беруть мазок у горлі. Де я заразилась коронавірусом? Неможливо знати, адже це може бути де завгодно! Він на поверхнях. Я могла відчинити двері таксі і упіймати його з дверною ручкою. Тиждень моя температура була 38-38,5. Сьогодні вона знизилась".

Оригінальний допис зірки в Instagram:

Ольга Куриленко народилася у Бердянську Запорізької області. У 16 років з матір'ю переїхала в Париж, де почала кар'єру як модель. Всесвітню славу актриса отримала у 2008 році завдяки ролі у фільмі про Джеймса Бонда "Квант Милосердя".

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