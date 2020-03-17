Українська топмодель Алла Костромічова застрягла у Німеччині: їй ніде жити

У мережі з'явилося відеозвернення моделі та ведучої Нового каналу Алли Костромічової про те, що з учорашнього дня в аеропорту Мюнхена були скасовані всі рейси, які прямували до Києва.

Алла Костромічова намагалась дістатися до України з Нью-Йорка, але її стикувальний рейс скасували якраз за кілька годин до того, як Україна закрила повітряний простір.

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"Багато рейсів, які мали прилетіти в Україну до опівночі 17 березня, так і не вилетіли. Наш рейс скасували, і ми застрягли в Мюнхені. Україна закрила повітряний простір, а в Німеччині введений надзвичайний стан, зачиняються всі готелі. Людям, у яких була лише одна ніч, щоб дістатися додому, завтра вже нікуди йти..."

На одну ніч ведучій надали готель у Мюнхені, однак українка немає змоги й далі там залишатись. Відтак, зірка звернулася до української влади: "Ми готові відсидіти два тижні вдома на карантині й виконати всі умови. Але заберіть нас звідси!".

При цьому у Франкфурті також застрягли понад 100 українців, які не змогли вилетіти в Україну. Про це повідомляє одна з українок Тетяна Калиниченко на своїй сторінці в Facebook. Дівчина зазначила, що в консульстві їм запропонували вилетіти в Росію чи Білорусь, а звідти приїхати в Україну на автомобілі.

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