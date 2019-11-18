Без реклами: співзасновник Вікіпедії створив соцмережу

Співзасновник Вікіпедії Джиммі Вейлз створив соціальну мережу WT: Social. Головна її мета – надавати якісний контент без реклами.

Цього Вейлз хоче домогтися за допомогою пожертвувань самих користувачів, через що WT: Social не стане рекламним майданчиком.

І ще: Переписуватися тепер простіше: Google додала в Android новий спосіб обміну повідомленнями

Таким чином соцмережа зможе конкурувати з Facebook і Twitter, які будують свою бізнес-модель на рекламі й активно використовують клікбейт-технології. У результаті користувачі отримують низькоякісну інформацію.

Також стрічка WT: Social оновлюється, виходячи з хронології постів, тоді як Facebook формує стрічку з урахуванням кількості вподобань та коментарів під публікаціями.

Вейлз вважає успіх Netflix і Spotify доказом того, що люди сьогодні готові платити за значущий для них контент.

Зазначимо, що соцмережа WT: Social запустилася в жовтні. За місяць роботи число користувачів наблизився до 50 тисяч.

Читайте також: WhatsApp масово блокує користувачів месенджера: в чому причина