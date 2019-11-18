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Без реклами: співзасновник Вікіпедії створив соцмережу

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Соціальна реклама не міститиме рекламу - фото 1
Соціальна реклама не міститиме рекламу

Співзасновник Вікіпедії Джиммі Вейлз створив соціальну мережу WT: Social. Головна її мета – надавати якісний контент без реклами.

Цього Вейлз хоче домогтися за допомогою пожертвувань самих користувачів, через що WT: Social не стане рекламним майданчиком.

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Таким чином соцмережа зможе конкурувати з Facebook і Twitter, які будують свою бізнес-модель на рекламі й активно використовують клікбейт-технології. У результаті користувачі отримують низькоякісну інформацію.

Також стрічка WT: Social оновлюється, виходячи з хронології постів, тоді як Facebook формує стрічку з урахуванням кількості вподобань та коментарів під публікаціями.

Без реклами: співзасновник Вікіпедії створив соцмережу - фото 368962

Вейлз вважає успіх Netflix і Spotify доказом того, що люди сьогодні готові платити за значущий для них контент.

Зазначимо, що соцмережа WT: Social запустилася в жовтні. За місяць роботи число користувачів наблизився до 50 тисяч.

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Джерело: Buro247
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