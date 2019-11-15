Переписуватися тепер простіше: Google додала в Android новий спосіб обміну повідомленнями

Google оголосила, що обмін текстовими повідомленнями на смартфонах Android стане набагато кращим завдяки впровадженню нової технології RCS (Rich Communication Services) в додаток Messages. Формат RCS покликаний замінити застарілий протокол SMS, якому вже 25 років.

Обмін повідомленнями за допомогою RCS – це один з найбільших кроків, які Google зробила для Android, який в плані обміну повідомленнями сильно відстає від Apple iOS. Грубо кажучи, RCS – це аналог дуже зручної системи обміну повідомленнями Apple iMessages. RCS для Android навіть отримає кілька зручних функцій, якими власники iPhone давно вже користуються в iMessages.

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RCS дозволяє абонентам спілкуватися через універсальну службу обміну повідомленнями з тими ж функціями, що в месенджерах начебто Viber, Telegram і WhatsApp. Серед можливостей RCS:

Відправлення повідомлень через Wi-Fi і мобільний зв'язок.

Групові чати до 100 користувачів.

Надання загального доступу до файлів розміром до 100 МБ.

Відправлення незжатих зображень, відео та GIF.

Індикатор набору повідомлення співрозмовником.

Обмін розташуванням в реальному часі.

Дзвінки і відеозв'язок.

Кросплатформеність.

Підтримка розширень.

Реалізація RCS в Android також передбачає функції групової комунікації, такі як можливість додавати і видаляти людей з бесід або чатів для полегшення навігації. Нові функції доступні в безкоштовному оновленні програми Google Messages, яке зазвичай йде разом з більшістю пристроїв Android. Також його можна завантажити окремо з Google Play.

Оновлення поки є тільки на території США. Google очікує, що по всьому світу воно стане доступним до кінця 2019 року.

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