WhatsApp масово блокує користувачів месенджера: в чому причина

Месенджер WhatsApp почав блокувати користувачів, які перебувають в групах з підозрілими назвами. Про це повідомляють користувачі по всьому світу.

Уперше про блокування розповів користувач Reddit під ніком Mowe11. За його словами, один з учасників групового чату, змінив назву університетської групи на "щось незаконне", після чого месенджер заблокував усіх учасників.

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Інший користувач Reddit розповів, що WhatsApp забанив 100 учасників шкільної групи.

Another similar report: https://t.co/exkEu3ZyDO



Someone has changed the group subject using a random malicious name -> banned.

I don't know precisely why it happens (because it's server-side) but it seems that it afflicts old groups or groups having a lot of participants. https://t.co/SZ2ryJLore — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 7, 2019

Після блокування користувачі можуть тільки змінити номер телефону і втратити історію чатів, щоб продовжити користуватися месенджером.

Щоб уникнути блокування в WhatsApp, усім адміністраторам груп рекомендується заборонити учасникам змінювати інформацію про групи в налаштуваннях.

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