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WhatsApp масово блокує користувачів месенджера: в чому причина
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Месенджер WhatsApp почав блокувати користувачів, які перебувають в групах з підозрілими назвами. Про це повідомляють користувачі по всьому світу.
Уперше про блокування розповів користувач Reddit під ніком Mowe11. За його словами, один з учасників групового чату, змінив назву університетської групи на "щось незаконне", після чого месенджер заблокував усіх учасників.
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Інший користувач Reddit розповів, що WhatsApp забанив 100 учасників шкільної групи.
Після блокування користувачі можуть тільки змінити номер телефону і втратити історію чатів, щоб продовжити користуватися месенджером.
Щоб уникнути блокування в WhatsApp, усім адміністраторам груп рекомендується заборонити учасникам змінювати інформацію про групи в налаштуваннях.
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