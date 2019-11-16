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WhatsApp масово блокує користувачів месенджера: в чому причина

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Месенджер блокує групи з підозрілими назвами - фото 1
Месенджер блокує групи з підозрілими назвами

Месенджер WhatsApp почав блокувати користувачів, які перебувають в групах з підозрілими назвами. Про це повідомляють користувачі по всьому світу.

Уперше про блокування розповів користувач Reddit під ніком Mowe11. За його словами, один з учасників групового чату, змінив назву університетської групи на "щось незаконне", після чого месенджер заблокував усіх учасників.

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Інший користувач Reddit розповів, що WhatsApp забанив 100 учасників шкільної групи.

Після блокування користувачі можуть тільки змінити номер телефону і втратити історію чатів, щоб продовжити користуватися месенджером.

WhatsApp масово блокує користувачів месенджера: в чому причина - фото 368501

Щоб уникнути блокування в WhatsApp, усім адміністраторам груп рекомендується заборонити учасникам змінювати інформацію про групи в налаштуваннях.

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Джерело: wabetainfo
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