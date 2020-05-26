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Інша людина: сестра Кім Кардашян шокувала своїм перевтіленням
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Сімейство Кардашян відоме не лише своїм реаліті-шоу, а й скандальними витівками. Тож зміна вигляду жінок цієї родини рідко викликає шок, але Хлої Кардашян таки зуміла розбурхати мережу.
35-річна Хлої Кардашян сміливо може показати, що за короткий час можна кардинально змінитись, адже їй вдалось схуднути на 27 кілограмів. Однак не лиш фігура жінки зазнала змін, адже в хід пішли навіть не пластичні операції, а експерименти з фотошопом. Цим доволі часто зловживають майже всі жінки цієї відомої родини, через що їх вже не одноразово висміювали в мережі.
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Але цього разу Хлої справді шокувала публіку, а саме її нові фото в профілі в соцмережі Instagram з мільйонами підписників. Річ у тому, що обличчя зірки зовсім інше.
Користувачі навіть зібрали кілька знімків, щоб показати кардинальні зміни Хлої, яка ледь не щороку приміряє новий образ. Така надмірна любов до фотошопу не сподобалась навіть найвідданішим шанувальникам, адже Кардашяни частенько створюють тренди для молоді.
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