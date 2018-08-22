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Без макіяжу і в бікіні: ангел Victoria's Secret вразила фанатів

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Жозефіна Скрайвер у бікіні - фото 1
Жозефіна Скрайвер у бікіні / instagram.com/josephineskriver

Ангел Victoria's Secret Жозефін Скрайвер показала, який має вигляд у звичайному житті.

25-річна топ-модель з Данії Жозефін Скрайвер підкорює серця прихильників не лише з подіумів Victoria's Secret, а й через свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 5 млн користувачів. Саме там красуня ділиться своїми буднями, а також промо зі зйомок. Зараз у Жозефін насичений період, але вона не забуває про відпочинок. Нещодавно модель опублікувала чарівне фото у купальнику без укладки та макіяжу, вразивши фанів своєю природною красою. Тому не дивно, що за короткий час допис зібрав понад 290 тисяч вподобань та більш як тисячу коментарів.

І ще: Принизливий експеримент: модель запросила сотні чоловіків на побачення одночасно

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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