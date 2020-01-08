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Порноактриса надсилає свої інтимні фото тим, хто допомагає коалам в Австралії (18+)

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Порноактриса надсилає свої інтимні фото тим, хто допомагає коалам в Австралії (18+) - фото 1

Зірка фільмів для дорослих вирішила внести свою оригінальну лепту у порятунок тварин, які постраждали від пожеж в Австралії. Підписникам красуні ідея сподобалася.

Порноактриса Райлі Рейд заявила, що відправить свої інтимні фотографії тому, хто пожертвує певну суму на порятунок коал в Австралії, які постраждали від пожеж. Про це дівчина написала на своїй сторінці в Instagram.

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Щоб отримати пікантні фото актриси, яка знімається у фільмах для дорослих, треба надіслати їй на email докази того, що користувач перерахував певну суму на допомогу тваринам.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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