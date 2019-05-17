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Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Бетвумен: дивіться трейлер нового серіалу DC

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Бетвумен 2019, дивитись трейлер серіалу онлайн - фото 1
Бетвумен 2019, дивитись трейлер серіалу онлайн

У мережі показали перший офіційний трейлер до серіалу Бетвумен (Batwoman), яка займе місце Бетмена у Готемі. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На каналі CW нарешті показали повноцінний трейлер та перший погляд на нового героя – Бетвумен та однойменний серіал. Поки прем'єра запланована на осінь. А ролик зібрав понад мільйон переглядів менш як за добу.

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Сюжет коміксів розповідає про Кейт Кейн – двоюрідну сестру Брюса Вейна, яка вирішує йти його дорогою та боротися зі злочинцями. У серіалі дівчина, яка, до того ж, є відкритою лесбіянкою, також є донькою детектива поліції. Її кохану викрадають зловмисники, які відчули свободу після зникнення Бетмена. Тож тепер Кейт вдягне власний костюм та буде боротися за справедливість на вулицях Готема. У головних ролях: Рубі Роуз, Дюгрей Скотт, Рейчел Скарстен та Меган Тенді.

Бетвумен 2019, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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