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Актор з Зоряних війн назвав доньку на честь персонажа, і це не Лея

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Актор назвав доньку у честь героя Зоряних війн - фото 1
Актор назвав доньку у честь героя Зоряних війн / facebook.com/pg/joonassuotamo

Зірка Зоряних війн вирішив символічно назвати донечку на честь одного з героїв саги, принаймні, так зрозуміли ім'я фанати. І мало хто оцінив такий креатив, адже дівчинці точно буде весело у майбутньому.

Фінський актор та баскетболіст Йонас Суотамо виконав роль одного із найхаризматичніших героїв Зоряних війн в останніх трьох фільмах, але його мало хто може впізнати, адже весь час він був у костюмі чарівного Чубакки. Нещодавно він став татусем вдруге і навіть назвав доньку іменем, яке дуже нагадує персонажа "Зоряних він". Заздрити дівчинці чи ні - ось над чим зараз думають його фанати.

І ще: Це треба бачити: творець Зоряних воєн потримав у руках маленького Йоду

28 лютого Йонас поділився чудовою новиною на своєму профілі в Twitter і точно не очікував, що у коментарях будуть не лише привітання.

"У нас є цікаві новини: ми раді вітати нового члена нашої родини! Наша маленька принцеса (чи сенатор, чи генерал, чи ким вона захоче бути!) народилась цього тижня і в неї все чудово. Вітаємо у світі, принцесо Баккі".

Надто ж нагадує ім'я малечі саме Чубакку, що одночасно дуже круто і ні для дівчинки. Тож тепер прихильники Йонаса хвилюються про те, як її називатимуть у майбутньому і чи умисно актор обрав саме це ім'я.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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