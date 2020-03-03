Актор з Зоряних війн назвав доньку на честь персонажа, і це не Лея

Зірка Зоряних війн вирішив символічно назвати донечку на честь одного з героїв саги, принаймні, так зрозуміли ім'я фанати. І мало хто оцінив такий креатив, адже дівчинці точно буде весело у майбутньому.

Фінський актор та баскетболіст Йонас Суотамо виконав роль одного із найхаризматичніших героїв Зоряних війн в останніх трьох фільмах, але його мало хто може впізнати, адже весь час він був у костюмі чарівного Чубакки. Нещодавно він став татусем вдруге і навіть назвав доньку іменем, яке дуже нагадує персонажа "Зоряних він". Заздрити дівчинці чи ні - ось над чим зараз думають його фанати.

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28 лютого Йонас поділився чудовою новиною на своєму профілі в Twitter і точно не очікував, що у коментарях будуть не лише привітання.

"У нас є цікаві новини: ми раді вітати нового члена нашої родини! Наша маленька принцеса (чи сенатор, чи генерал, чи ким вона захоче бути!) народилась цього тижня і в неї все чудово. Вітаємо у світі, принцесо Баккі".

We have some exciting news: we were blessed to welcome the newest member of our family! Our little princess (or senator, or general, or whatever she wants to be!) was born this week and is doing great. Welcome to the world Princess Bacca! pic.twitter.com/ikDuSw9OOd — Joonas Suotamo (@JoonasSuotamo) February 28, 2020

Надто ж нагадує ім'я малечі саме Чубакку, що одночасно дуже круто і ні для дівчинки. Тож тепер прихильники Йонаса хвилюються про те, як її називатимуть у майбутньому і чи умисно актор обрав саме це ім'я.

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