Белла Хадід здивувала шанувальників "інопланетним" образом

Супермодель Белла Хадід опублікувала знімки, на яких постала у незвичному образі. Користувачі мережі порівняли красуню з інопланетянином.

На футуристичних фотографіях Белла Хадід позувала у короткій рожевій перуці і з яскравим макіяжем, який змінює її риси до невпізнання.

І ще: Фото сексуальної прикордонниці стали вірусними в мережі

Опубліковані в Instagram знімки набрали за день понад 300 тисяч лайків. "Подобається трансформація", "Божевілля", "Інопланетянин на свободі", – пишуть у коментарях під знімками шанувальники моделі.

Читайте також: Даша Астаф'єва показала чуттєвий ролик, знятий у київському метро