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Белла Хадід здивувала шанувальників "інопланетним" образом

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Белла Хадід - фото 1
Белла Хадід / instagram

Супермодель Белла Хадід опублікувала знімки, на яких постала у незвичному образі. Користувачі мережі порівняли красуню з інопланетянином.

На футуристичних фотографіях Белла Хадід позувала у короткій рожевій перуці і з яскравим макіяжем, який змінює її риси до невпізнання.

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Опубліковані в Instagram знімки набрали за день понад 300 тисяч лайків. "Подобається трансформація", "Божевілля", "Інопланетянин на свободі", – пишуть у коментарях під знімками шанувальники моделі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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