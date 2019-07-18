Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Даша Астаф'єва показала чуттєвий ролик, знятий у київському метро

  • 51
Даша Астаф'єва - фото 1
Даша Астаф'єва / Instagram

Українська співачка Даша Астаф'єва презентувала ролик, знятий в київському метро. Відео створено в рамках проєкту Київські історії. Ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі співачки.

На чорно-білому відео Даша Астаф'єва сидить в рухомому вагоні київського метро в оточенні інших пасажирів. Зірка читає вірші з пісні Олени Свиридової "Рожевий фламінго".

І ще: ЗЕ ШОУ-БІЗ: смішна пародія про зірок, що йдуть на вибори, підкорила мережу

Для зйомки красуня обрала білу сукню в горох. Образ артистка доповнила широким шкіряним поясом, заплетеною косою і маленькими круглими сережками.

Ролик знятий у рамках серії концептуальних короткометражок "Київські історії". У коментарях до відео співачка зізналася, що спустилася в метро вперше за 10 років. А користувачі мережі запідозрили, що це постановочна зйомка.

Читайте також: Леся Нікітюк в ефектному міні підірвала мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Таїланд
  • 15 липня, 19:23
  • 631
Як швидко вивчити українську мову: найкращі додатки для смартфонів
  • 16 липня, 12:20
  • 248
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1617402
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз