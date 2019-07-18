Даша Астаф'єва показала чуттєвий ролик, знятий у київському метро

Українська співачка Даша Астаф'єва презентувала ролик, знятий в київському метро. Відео створено в рамках проєкту Київські історії. Ролик з'явився на офіційному YouTube-каналі співачки.

На чорно-білому відео Даша Астаф'єва сидить в рухомому вагоні київського метро в оточенні інших пасажирів. Зірка читає вірші з пісні Олени Свиридової "Рожевий фламінго".

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Для зйомки красуня обрала білу сукню в горох. Образ артистка доповнила широким шкіряним поясом, заплетеною косою і маленькими круглими сережками.

Ролик знятий у рамках серії концептуальних короткометражок "Київські історії". У коментарях до відео співачка зізналася, що спустилася в метро вперше за 10 років. А користувачі мережі запідозрили, що це постановочна зйомка.

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