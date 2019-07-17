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Фото сексуальної прикордонниці стали вірусними в мережі
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Американська прикордонниця Кіара Сервантес прославилася після того, як забезпечувала безпеку віце-президента США Майка Пенса. Знімки дівчини стали вірусними, а користувачі відзначили, що вважають її гарячою красунею.
Відомо, що красуня Кіара Сервантес прославилася після того, як забезпечувала безпеку віце-президента США Майка Пенса. "Не буду брехати, якщо відкинути в сторону політику, ця красуня гаряча", "Вона може затримати мене на стільки, на скільки хоче", – пишуть користувачі у коментарях до фото.
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Дівчина була шокована своєю популярністю і подякувала за підтримку.
"Вау, я в захваті! Спасибі вам за підтримку! Моя робота зараз дуже важка, але я вдячна! Мені подобається захищати свою країну!" – зазначила вона в коментарі в Twitter.
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