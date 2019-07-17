Фото сексуальної прикордонниці стали вірусними в мережі

Американська прикордонниця Кіара Сервантес прославилася після того, як забезпечувала безпеку віце-президента США Майка Пенса. Знімки дівчини стали вірусними, а користувачі відзначили, що вважають її гарячою красунею.

Відомо, що красуня Кіара Сервантес прославилася після того, як забезпечувала безпеку віце-президента США Майка Пенса. "Не буду брехати, якщо відкинути в сторону політику, ця красуня гаряча", "Вона може затримати мене на стільки, на скільки хоче", – пишуть користувачі у коментарях до фото.

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Okay not gonna lie politics aside you gotta admit #IceBae is hot pic.twitter.com/poLkV58vgo — Ike (@iket72183) July 15, 2019

Дівчина була шокована своєю популярністю і подякувала за підтримку.

"Вау, я в захваті! Спасибі вам за підтримку! Моя робота зараз дуже важка, але я вдячна! Мені подобається захищати свою країну!" – зазначила вона в коментарі в Twitter.

Soooo it’s crazy.... but here I am. I’m hearing something about a viral picture. I would like to say i was just doing my job.. providing security for the visit of @VP

. It was an honor and I take a lot of pride in my job! — Kiara C (@kiarace24) July 15, 2019

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