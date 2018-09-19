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Белла Хадід зачарувала новим відео з Італії

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Белла Хадід в Італії - фото 1
Белла Хадід в Італії

Відома модель Белла Хадід підкорила шанувальників ефектним відео з Італії.

21-річна американська модель Белла Хадід поєднує роботу з подорожами, насолоджуючись атмосферними моментами та публікуючи їх на своєму профілі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 19 млн осіб! Нещодавно красуня поділилась красивим відео з Італії, де позує на балконі одного з миловидних будиночків у розкішній сукні. За короткий час допис побачили понад 1,8 млн осіб, засипавши дівчину компліментами.

І ще: За склом: Белла Хадід знялася для глянцю

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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