Белла Хадід зачарувала новим відео з Італії

Відома модель Белла Хадід підкорила шанувальників ефектним відео з Італії.

21-річна американська модель Белла Хадід поєднує роботу з подорожами, насолоджуючись атмосферними моментами та публікуючи їх на своєму профілі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 19 млн осіб! Нещодавно красуня поділилась красивим відео з Італії, де позує на балконі одного з миловидних будиночків у розкішній сукні. За короткий час допис побачили понад 1,8 млн осіб, засипавши дівчину компліментами.

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