Спокуслива Ратажковскі здивувала фото у ліжку

Популярна американська модель Емілі Ратажковскі вирішила нагадати шанувальникам, що вона справжня бізнесвумен.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі встигає не лише займатись різноманітними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 20 мільйонів підписників, адже дівчина старається ділитись кадрами зі світських заходів, зйомок та звичайних буднів.

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Нещодавно Емілі вирішила нагадати, що вона не лише власниця ідеального тіла, тому показала ранкове фото у ліжку без жодних відвертостей. На знімку Ратажковскі лежить у майці та окулярах, а також вирішує справи телефоном. Як відзначила сама зірка, бізнес у ліжку.

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