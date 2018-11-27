Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Спокуслива Ратажковскі здивувала фото у ліжку

  • 85
Ратажковскі показала фото у ліжку - фото 1
Ратажковскі показала фото у ліжку / instagram.com/emrata

Популярна американська модель Емілі Ратажковскі вирішила нагадати шанувальникам, що вона справжня бізнесвумен.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі встигає не лише займатись різноманітними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 20 мільйонів підписників, адже дівчина старається ділитись кадрами зі світських заходів, зйомок та звичайних буднів.

І ще: Емілі Ратажковскі здивувала чуттєвими портретами

Нещодавно Емілі вирішила нагадати, що вона не лише власниця ідеального тіла, тому показала ранкове фото у ліжку без жодних відвертостей. На знімку Ратажковскі лежить у майці та окулярах, а також вирішує справи телефоном. Як відзначила сама зірка, бізнес у ліжку.

Читайте також: Емілі Ратажковскі створила дуже сексуальний купальник

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • Вчора, 18:49
  • 880
Як зробити смачні домашні чіпси: рецепти з фото
  • 25 листопада, 15:21
  • 444
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 823401
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз