Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Ліга Чемпіонів День Святого Миколая

Наче королева: Белла Хадід вразила фанатів

  • 41
Белла Хадід нагадала королеву у Малайзії - фото 1
Белла Хадід нагадала королеву у Малайзії / instagram.com/bellahadid

Популярна модель Белла Хадід продовжує тішити прихильників новими фото з теплих країн.

22-річна американська модель Белла Хадід встигає не лише підкорювати модні подіуми та прикрашати відомі бренди, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 21 мільйон підписників.

Там дівчина ділиться усім, що з нею трапляється. Нещодавно вона зі своїм бойфрендом, співаком The Weeknd влаштувала перегони на квадроциклах по пустелі у Дубаї. А за короткий час зірка вже опинилась у столиці Малайзії, місті Куала-Лумпур, адже побувала на важливому заході бренду TAG Heuer, амбасадором якого стала. Белла у розкішній королівській сукні викликала справжній захват у прихильників.

"Справді перевантажена любов'ю з Куала-Лумпур сьогодні... Я дуже вдячна всім, хто підтримує мене. Я почуваюсь такою щасливою, що бачу кожне з ваших прекрасних облич, аж до самісінького серця", – підкреслила Хадід.

Читайте також: Спокуслива Ратажковскі здивувала фото у ліжку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для знаків Зодіаку
  • Вчора, 18:49
  • 880
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1836
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 9367
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз