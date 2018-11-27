Наче королева: Белла Хадід вразила фанатів

Популярна модель Белла Хадід продовжує тішити прихильників новими фото з теплих країн.

22-річна американська модель Белла Хадід встигає не лише підкорювати модні подіуми та прикрашати відомі бренди, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 21 мільйон підписників.

Там дівчина ділиться усім, що з нею трапляється. Нещодавно вона зі своїм бойфрендом, співаком The Weeknd влаштувала перегони на квадроциклах по пустелі у Дубаї. А за короткий час зірка вже опинилась у столиці Малайзії, місті Куала-Лумпур, адже побувала на важливому заході бренду TAG Heuer, амбасадором якого стала. Белла у розкішній королівській сукні викликала справжній захват у прихильників.

"Справді перевантажена любов'ю з Куала-Лумпур сьогодні... Я дуже вдячна всім, хто підтримує мене. Я почуваюсь такою щасливою, що бачу кожне з ваших прекрасних облич, аж до самісінького серця", – підкреслила Хадід.

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