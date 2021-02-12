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Наталя Могилевська засвітила розкішне декольте у мереживі
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Українська співачка Наталя Могилевська після кардинальної зміни іміджу все більше ділиться з шанувальниками кокетливими фото. Так, зірка в черговий раз показала, якою спокусливою може бути.
На своїй сторінці в Instagram Наталя Могилевська опублікувала селфі, на якому зняла себе крупним планом на тлі ошатної ялинки.
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Перше, що впадати в око – це декольте артистки. Вона позує в білосніжному блейзері, з під якого видно мереживний наряд чорного кольору. На шиї – масивні золоті ланцюжки, макіяж – ніжний і природний.
"Пора вже ялинку прибирати?" – звернулася артистка до своїх підписників.
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