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Белла Хадід похизувалась формами у новій рекламі

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Белла Хедід у рекламі True Religion - фото 1
Белла Хедід у рекламі True Religion / instagram.com/bellahadid

Популярна американська модель Белла Хадід показала кадри зі зйомки для бренду True Religion, які викликали захват у фанатів.

22-річна американська модель Белла Хадід не лише активно працює над власною кар'єрою, а й ділиться моментами зі свого життя на профілі в соцмережі Instagram. Там дівчина публікує кадри зі зйомок, світських заходів та звичайних буднів. Тому не дивно, що за Беллою стежать понад 22 млн підписників.

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Нещодавно красуня показала коротке відео для реклами бренду True Religion, на якому позує у джинсовому комбінезоні, який підкреслює струнку фігуру моделі. Не дивно, що за короткий час ролик зібрав майже півмільйона вподобань та шквал коментарів. Не важко здогадатись, що дівчина вже продиктувала моду нового сезону прямісінько на собі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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