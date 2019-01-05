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Белла Хадід похизувалась формами у новій рекламі
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Популярна американська модель Белла Хадід показала кадри зі зйомки для бренду True Religion, які викликали захват у фанатів.
22-річна американська модель Белла Хадід не лише активно працює над власною кар'єрою, а й ділиться моментами зі свого життя на профілі в соцмережі Instagram. Там дівчина публікує кадри зі зйомок, світських заходів та звичайних буднів. Тому не дивно, що за Беллою стежать понад 22 млн підписників.
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Нещодавно красуня показала коротке відео для реклами бренду True Religion, на якому позує у джинсовому комбінезоні, який підкреслює струнку фігуру моделі. Не дивно, що за короткий час ролик зібрав майже півмільйона вподобань та шквал коментарів. Не важко здогадатись, що дівчина вже продиктувала моду нового сезону прямісінько на собі.
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