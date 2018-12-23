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Белла Хадід у сяючому купальнику прикрасила відомий журнал

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Белла Хадід у купальнику - фото 1
Белла Хадід у купальнику / instagram.com/bellahadid

Відома модель Белла Хадід потішила прихильників новим фото на обкладинці популярного журналу.

22-річна американська модель Белла Хадід встигає не лише займатись своєю кар'єрою, а й активно вести профіль в соцмережі Instagram. Там дівчина ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів та звичайних буднів, тому не дивно, що за нею стежать понад 21 млн користувачів.

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Нещодавно Белла показала перший кадр для обкладинки POP Magazine, на якому позує у сяючому купальнику, демонструючи струнку фігуру. За короткий час допис зібрав майже півмільйона вподобань та чимало компліментів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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