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Джіджі Хадід показала дитяче фото з сестрою Беллою

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Джіджі та Белла Хадід у дитинстві - фото 1
Джіджі та Белла Хадід у дитинстві / instagram.com/gigihadid/

Популярна модель Джіджі Хадід потішила прихильників архівним знімком з сестрою та мамою.

23-річна американська супермодель та ведуча Джіджі встигає не тільки активно працювати над власною кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за білявкою стежать понад 45 мільйонів осіб, і це не дивно, адже вона частенько публікує кадри зі світських заходів, зйомок та звичайних буднів.

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Нещодавно Джіджі поділилась своїм дитячим фото разом з сестрою Беллою та мамою Йоландою. На знімку можна побачити ще зовсім маленьких моделей, які сидять на колінах у Санта-Клауса та тримають смаколики. Таким святковим фото дівчина привітала усіх з Різдвом. Фанати відзначили, що дівчатка ще у дитинстві були чарівними, а їхня мама - розкішна жінка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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