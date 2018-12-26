Джіджі Хадід показала дитяче фото з сестрою Беллою

Популярна модель Джіджі Хадід потішила прихильників архівним знімком з сестрою та мамою.

23-річна американська супермодель та ведуча Джіджі встигає не тільки активно працювати над власною кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за білявкою стежать понад 45 мільйонів осіб, і це не дивно, адже вона частенько публікує кадри зі світських заходів, зйомок та звичайних буднів.

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Нещодавно Джіджі поділилась своїм дитячим фото разом з сестрою Беллою та мамою Йоландою. На знімку можна побачити ще зовсім маленьких моделей, які сидять на колінах у Санта-Клауса та тримають смаколики. Таким святковим фото дівчина привітала усіх з Різдвом. Фанати відзначили, що дівчатка ще у дитинстві були чарівними, а їхня мама - розкішна жінка.

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