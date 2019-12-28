Беленюк зі Слуги народу натякнув на перехід в UFC

Український борець греко-римського стилю, дворазовий чемпіон світу і депутат Верховної Ради від партії Слуга народу Жан Беленюк натякнув на перехід в змішані єдиноборства.

28-річний спортсмен опублікував інтригуючу фотографію в Instagram.

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На фото Беленюк позує з чемпіонським поясом UFC. "Чекаєте?", – підписав знімок Беленюк. Нагадаємо, у вересні Беленюк виграв чемпіонат світу в Нур-Султані, і завоював олімпійську ліцензію в Токіо 2020. У фіналі у ваговій категорії до 87 кг Жан Беленюк здолав угорця Віктора Лоренча, 2:1.

"Це мій другий титул, я дуже радий. Дякую всім за привітання. Я багато працював, щоб зараз очолити цю категорію і перемогти в цій вазі. Я неймовірно щасливий..."

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