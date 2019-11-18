Нардеп Беленюк показав, як захищатися від Ляшка: кумедне відео

Депутат Верховної Ради від Слуги народу Жан Беленюк, який також є дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби, жартома показав своїм колегам, як відбиватися в разі нападу.

"Хочу показати кілька прийомів, оскільки на наших депутатів нападають іноді, щоб вони знали, як себе захистити. Коли вас починають брати за сорочку, робіть підворот. А коли вас атакують спереду, кидайте прогином", – сказав Беленюк, показуючи прийоми боротьби.

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Спаринг-партнер депутата Дмитро Кияшок імітував напад зі словами: "Ах ти ж, скотиняко", натякаючи на лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

Нагадаємо, 6 листопада Ляшко в аеропорту Бориспіль побився з Герусом. Конфлікт стався через поправку глави комітету Ради з енергетики Геруса, яка дозволяє імпортувати електроенергію з Росії. Пізніше бійку Ляшка і Геруса кваліфікували як насильство стосовно нардепа.

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