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Серіал Великі Вуйки

Жан Беленюк відреагував на пародію Кварталу 95 про своє спання у Раді

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Жан Беленюк спить у Раді - фото 1
Жан Беленюк спить у Раді / apostrophe

У крайньому випуску програми "Вечерній квартал" гумористи показали не лише скандальний номер про підпал будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої, а й висміяли сплячого в Раді спортсмена і нардепа від "Слуги народу" Жана Беленюка.

Квартал 95 один із номерів своєї програми присвятив народному депутату Жану Беленюк, який заснув просто в сесійній залі. Це сталося відразу ж після того, як борець греко-римського стилю повернувся з чемпіонату світу і завоював друге золото у своїй кар'єрі.

І ще: Квартал 95 вперше прокоментував скандал навколо номера про Гонтареву

Герой пародії й сам був у залі та, судячи з реакції, номер кварталівця Степана Казаніна його розсмішив. Однак у коментарі журналістам Беленюк заявив дещо інше.

Номер зі мною був досить посереднім, на мій погляд. А взагалі я адекватно оцінюю гумор на свою адресу, – розповів Беленюк.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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