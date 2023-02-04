І під час війни життя триває – КМДА показала, як виросли милі мешканці зоопарку

Дивіться неймовірні фото як виросли маленькі жителі зоопарку, які народилися від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Загалом у столичному зоопарку за 2022 рік народилися 300 нових мешканців, повідомляє КМДА на своїй сторінці у Telegram.

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Позують на фото лемур Байрактар, який народився на початку березня, дитинча оленя мунтжака крихітка Мія, маленькі бізончики Варта і Вікінг, красуня альпака Луна та телятко високогірної шотландської худоби, на ім'я Дормунд.

Як виросли маленькі мешканці київського зоопарку / Telegram КМДА

Тварини в зоопарку, стверджують працівники зоопарку, перебувають у теплі, забезпечені всім необхідним і оточені турботою, тож створюють сім’ї та групи, тішать відвідувачів малечею.

Як виросли маленькі мешканці київського зоопарку / Telegram КМДА

Цього року в Київському зоопарку, крім постійних мешканців, зимують ще 400 врятованих від війни тварин.

Як виросли маленькі мешканці київського зоопарку / Telegram КМДА

Як виросли маленькі мешканці київського зоопарку / Telegram КМДА

Як виросли маленькі мешканці київського зоопарку / Telegram КМДА

Як виросли маленькі мешканці київського зоопарку / Telegram КМДА

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