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Настя Каменських – Ма: слухайте новий хіт NK з закликом до хлопців

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Зваблива українська співачка Настя Каменських презентувала нову пісню під назвою "Ма". Це один з треку артистки, який увійде у її майбутній альбом "Червоне вино". Прем'єра платівки очікується 14 травня.

У пісні "Ма" Настя Каменських розповідає, що не потрібно боятися говорити дівчатам про свої почуття і зізнаватися у симпатії. Навіть, якщо це випадкове знайомство.

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Адже ми, дівчатка, хочемо зустріти того єдиного і гідного. Тому трек "Ма" не просто заклик. Він відкриває історію кохання з першого погляду. Вона зустрічається на танц-полах, на гучних вечірках, де серед натовпу можна знайти ту саму magical, яку ти все життя шукав, – говорить NK.

Настя Каменських – Ма, слухайте нову пісню онлайн:
Настя Каменських – Ма, текст та слова пісні:

Скажи мне
Скажи мне
Скажи мне «Ма
Я по тебе схожу с ума»

Yeah
Yeah

Скажи мне «Ма
Я по тебе схожу с ума»

Ситуация tragical
А твои глаза magical
Закружил будто стедикам

Провоцируешь танцами
Я хотела остаться бы
И отдаться твои губам

А может
Мы станет неосторожны
Насколько это возможно
Просто не усложняй
Ай яй яй яй

О Боже
Ведь я хочу тебя тоже
Спросить
Если ты можешь
Скажи мне
Не скрывай

«Я всю жизнь такую как ты искал
Я всю жизнь о такой как ты мечтал
Я не видел чтобы кто-то так танцевал
Как ты (как ты)

Я всю такую как ты хотел
От такой красоты я просто улетел
Я не видел чтобы кто-то улыбался так красиво
Как ты»

Ну не стесняется
Скажи

Скажи мне
Скажи мне
Скажи мне «Ма
Я по тебе схожу с ума»

Yeah
Yeah

Сила воли
Потерялась что ли
Ослепила
Я сажусь к тебе за столик
Завтра буду думать о шагах немудрых
А сейчас с тобой я хочу увидеть утро

Эй
Поднатопи для нас диджей
Не виноваты мы, о'кей
Давай на всю
Пусть играет NK-K-K-K-K
Эй-эй
Бармен текилы не жалей
В твоих глазах зелёный змей
Давай скажи мне
Только не робей

«Я всю жизнь такую как ты искал
Я всю жизнь о такой как ты мечтал
Я не видел чтобы кто-то так танцевал
Как ты (как ты)

Я всю такую как ты хотел
От такой красоты я просто улетел
Я не видел чтобы кто-то улыбался так красиво
Как ты»

Ну не стесняется
Скажи

Скажи мне
Скажи мне
Скажи мне «Ма
Я по тебе схожу с ума»

Yeah
Yeah

Скажи мне "Ма
Я по тебе схожу с ума"

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