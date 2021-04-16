Настя Каменських – Ма: слухайте новий хіт NK з закликом до хлопців

Зваблива українська співачка Настя Каменських презентувала нову пісню під назвою "Ма". Це один з треку артистки, який увійде у її майбутній альбом "Червоне вино". Прем'єра платівки очікується 14 травня.

У пісні "Ма" Настя Каменських розповідає, що не потрібно боятися говорити дівчатам про свої почуття і зізнаватися у симпатії. Навіть, якщо це випадкове знайомство.

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Адже ми, дівчатка, хочемо зустріти того єдиного і гідного. Тому трек "Ма" не просто заклик. Він відкриває історію кохання з першого погляду. Вона зустрічається на танц-полах, на гучних вечірках, де серед натовпу можна знайти ту саму magical, яку ти все життя шукав, – говорить NK.

Настя Каменських – Ма, слухайте нову пісню онлайн:

Настя Каменських – Ма, текст та слова пісні:

Скажи мне

Скажи мне

Скажи мне «Ма

Я по тебе схожу с ума»

Yeah

Yeah

Скажи мне «Ма

Я по тебе схожу с ума»

Ситуация tragical

А твои глаза magical

Закружил будто стедикам

Провоцируешь танцами

Я хотела остаться бы

И отдаться твои губам

А может

Мы станет неосторожны

Насколько это возможно

Просто не усложняй

Ай яй яй яй

О Боже

Ведь я хочу тебя тоже

Спросить

Если ты можешь

Скажи мне

Не скрывай

«Я всю жизнь такую как ты искал

Я всю жизнь о такой как ты мечтал

Я не видел чтобы кто-то так танцевал

Как ты (как ты)

Я всю такую как ты хотел

От такой красоты я просто улетел

Я не видел чтобы кто-то улыбался так красиво

Как ты»

Ну не стесняется

Скажи

Скажи мне

Скажи мне

Скажи мне «Ма

Я по тебе схожу с ума»

Yeah

Yeah

Сила воли

Потерялась что ли

Ослепила

Я сажусь к тебе за столик

Завтра буду думать о шагах немудрых

А сейчас с тобой я хочу увидеть утро

Эй

Поднатопи для нас диджей

Не виноваты мы, о'кей

Давай на всю

Пусть играет NK-K-K-K-K

Эй-эй

Бармен текилы не жалей

В твоих глазах зелёный змей

Давай скажи мне

Только не робей

«Я всю жизнь такую как ты искал

Я всю жизнь о такой как ты мечтал

Я не видел чтобы кто-то так танцевал

Как ты (как ты)

Я всю такую как ты хотел

От такой красоты я просто улетел

Я не видел чтобы кто-то улыбался так красиво

Как ты»

Ну не стесняется

Скажи

Скажи мне

Скажи мне

Скажи мне «Ма

Я по тебе схожу с ума»

Yeah

Yeah

Скажи мне "Ма

Я по тебе схожу с ума"

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