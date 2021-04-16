KAZKA – М'ята: слухайте нову магічну пісню українського гурту

Популярний український гурт KAZKA порадував своїх шанувальників свіжим треком "М'ята". Слухайте новий хіт на Радіо MAXIMUM.

У представленій композиції "М’ята" від KAZKA є щось магічне. Рядки занурюють у таємничий світ мавок та сон-трави, де посеред ночі блукає загублений вогник, а блискавки розривають небо навпіл.

І ще: Jerry Heil – Особисте: слухайте новий інтимний альбом популярної співачки

Ця пісня дуже особлива: вона про казкову дівчину та її першу закоханість. Думаю, вона буде до душі усім, незалежно від віку. Особливо напередодні літа, адже вона дуже свіжа, під неї можна розчинятися у танці та нових почуттях, – говорить солістка гурту Саша Зарицька.

KAZKA – М'ята, слухайте нову пісню онлайн:

Текст пісні М'ята гурту KAZKA

Відчувай мене,

Бо все мине,

На нас з неба ллє

Щось незвичне.

Ближче до тіла,

Сама так хотіла,

Але торкнулась тебе та захворіла

Це щось містичне.

Там між нами б'ють блискавки,

Та далеко до висновків,

Марю наче у сні

Наче мавки лісні

Тягнуть нас шалено до істини

За тобою я боса

Розпустивши свої коси

Почуття жалять мов оси

Але цього не досить.

Якщо це не кохання, то що?

Ми удвох під одним дощем

Трава зім'ята

Твої поцілунки зі м'ятою

Якщо це не кохання, то що?

Ми удвох під одним дощем

Втрачаю розум дівчата,

на мені його поцілунки зі м'ятою

Уууу-ууу

Винувата м'ята

Уууу-ууу

Втрачаю розум дівчата

Уууу-ууу

Винувата м'ята

Уууу-ууу

Тіло все горить

Знизу догори

Твій шалений ритм

Не має заборон

Тоді в чому справа?

Все сильніше уява

Скажи яке ти мав право

Брати серце моє у полон?

Та я зовсім не в силах піти

Заблукала в лабіринтах пітьми

Твоі очі

Так мене хочуть

Що я можу збожеволіти

За тобою я боса

Розпустивши свої коси

Почуття жалять мов оси

Не можу сказати досить

Якщо це не кохання, то що?

Ми удвох під одним дощем

Трава зім'ята

Твої поцілунки зі м'ятою

Якщо це не кохання, то що?

Ми удвох під одним дощем

Втрачаю розум дівчата,

на мені його поцілунки зі м'ятою

Уууу-ууу

Винувата м'ята

Уууу-ууу

Втрачаю розум дівчата

Уууу-ууу

Винувата м'ята

Уууу-ууу

Винувата м'ята

Винувата м'ята

Винувата м'ята

Якщо це не кохання, то що?

Ми удвох під одним дощем

Трава зім'ята

Твої поцілунки зі м'ятою

Якщо це не кохання, то що?

Ми удвох під одним дощем

Втрачаю розум дівчата,

на мені його поцілунки зі м'ятою

Слухайте також: GannaBaby – Квіти (Не за бабки): крутий кліп про виживання на карантині