Батько скинув 25 кг заради новонародженого сина: до і після

Сайон зізнався, що не хоче бути "товстим батьком" / telegrafi

Житель Уельсу Сайон Монті не хотів бути "товстим татусем" після народження дитини і скинув 25 кілограмів за півроку.

Причиною, чому 30-річний Монті погладшав, стала саме поява малюка. Чоловік почав заїдати стрес і погладшав до 101 кілограма.

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Сайон зізнався, що не хоче бути "товстим батьком" і повинен змінитися. До того ж, чоловік – власник фітнес-центру і фірми з виробництва товарів та одягу для тренувань

Малий відняв у пари весь час, який вони присвячували тренуванням, тому батько вирішив тренуватися з дитиною. Монті почав бігати з малюком у колясці. В результаті, за півроку чоловік не тільки скинув 25 кілограмів, але й накачав солідні м'язи.

Батько скинув 25 кг заради новонародженого сина: до і після

Батько скинув 25 кг заради новонародженого сина: до і після

Батько скинув 25 кг заради новонародженого сина: до і після

Батько скинув 25 кг заради новонародженого сина: до і після

Батько скинув 25 кг заради новонародженого сина: до і після

Батько скинув 25 кг заради новонародженого сина: до і після

Батько скинув 25 кг заради новонародженого сина: до і після

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