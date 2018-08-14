Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Батько скинув 25 кг заради новонародженого сина: до і після

  • 787
Сайон зізнався, що не хоче бути "товстим батьком" - фото 1
Сайон зізнався, що не хоче бути "товстим батьком" / telegrafi

Житель Уельсу Сайон Монті не хотів бути "товстим татусем" після народження дитини і скинув 25 кілограмів за півроку.

Причиною, чому 30-річний Монті погладшав, стала саме поява малюка. Чоловік почав заїдати стрес і погладшав до 101 кілограма.

І ще: Учені назвали ефектний спосіб продовжити молодість

Сайон зізнався, що не хоче бути "товстим батьком" і повинен змінитися. До того ж, чоловік – власник фітнес-центру і фірми з виробництва товарів та одягу для тренувань

Малий відняв у пари весь час, який вони присвячували тренуванням, тому батько вирішив тренуватися з дитиною. Монті почав бігати з малюком у колясці. В результаті, за півроку чоловік не тільки скинув 25 кілограмів, але й накачав солідні м'язи.

Батько скинув 25 кг заради новонародженого сина: до і після - фото 269984
Батько скинув 25 кг заради новонародженого сина: до і після
Батько скинув 25 кг заради новонародженого сина: до і після - фото 269988
Батько скинув 25 кг заради новонародженого сина: до і після
Батько скинув 25 кг заради новонародженого сина: до і після - фото 269985
Батько скинув 25 кг заради новонародженого сина: до і після
Батько скинув 25 кг заради новонародженого сина: до і після - фото 269983
Батько скинув 25 кг заради новонародженого сина: до і після
Батько скинув 25 кг заради новонародженого сина: до і після - фото 269981
Батько скинув 25 кг заради новонародженого сина: до і після
Батько скинув 25 кг заради новонародженого сина: до і після - фото 269986
Батько скинув 25 кг заради новонародженого сина: до і після
Батько скинув 25 кг заради новонародженого сина: до і після - фото 269982
Батько скинув 25 кг заради новонародженого сина: до і після

Читайте також: Хто худне швидше: вплив дієти на чоловіків і жінок

Джерело: telegrafi
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1758
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 720
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 729
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура