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Учені назвали ефектний спосіб продовжити молодість

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Як уповільнити старіння - фото 1
Як уповільнити старіння

Науковці визначили, як можна побороти старіння, а також зменшити ризики різноманітних захворювань.

Британські експерти з Бристольського університету запевняють, що саме фізичні навантаження найефективніше продовжують молодість, а також знижують ймовірність серцево-судинних захворювань.

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Саме біг, їзда на велосипеді, плавання і просто ходьба можуть врятувати здоров'я. Це підтвердив експеримент за участю 1600 осіб віком 60-64 років. Упродовж 5 днів піддослідні носили спеціальні датчики серцевих ритмів, які дозволяли аналізувати стан здоров'я, а також рівень активності.

Як уповільнити старіння - фото 269586
Як уповільнити старіння

Виявилось, ті добровольці, які постійно займались спортом або фізичними навантаженнями, мали найменші шанси страждати від хвороб серцево-судинної системи. Тому експерти радять займатися вправами, які спрямовані на підтримку м'язів, адже вони тримають у тонусі все тіло.

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Джерело: narodna-pravda
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