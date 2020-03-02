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Місія неможлива: відео з пивом в закладі вразило Reddit

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Сумна доля пива - фото 1
Сумна доля пива

Сьогодні відвідувачів важко вразити лише цікавим меню та дизайном у закладі, але цей паб справді зумів здивувати чоловіків, які прийшли випити пива. Якби "Місію неможливу" знімали у реальному житті, то вона виглядала б так!

На платформі Reddit користувач з ніком AudsOrEvens поділився відео з одного із закладів, куди пішов на пиво з друзями. Швидко ролик зібрав понад 55 тисяч переглядів та більше як тисячу коментарів. А все через підступну подачу в пабі, де не передбачили, що на бокали можна не лише дивитись, а й пити з них.

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"Келихи у моєму пивному сеті не хочуть виходити з підставки", – сумно зазначив автор, якому навряд чи вдалось скуштувати хоча б одне з чотирьох видів пива без допомоги соломинки.

The glasses in my beer flight wouldn’t come out of the holder. from r/mildlyinfuriating

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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