"Батьківщина-Мати" отримає новий вигляд: опитування для українців у Дії

Найвищий монумент в Європі "Батьківщина-Мати" може теж зазнати змін, а все через її щит з радянською символікою. Тому долю скульптури вирішать самі українці через Дію.

Міністерство культури та інформполітики ініціювало провести опитування щодо змін у найвідомішому монументі в Києві. Йдеться про "Батьківщину-Мати", у якої на щиті є герб СРСР. Загалом він має підлягати декомунізації, як і все, що пов'язане з радянським минулим, тож у Дії з'явилось опитування для українців.

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Поки громадян пропонують три варіанти з монументом:

Залишити, як є; Зняти герб СРСР та обрати йому заміну після перемоги; Замінити його на тризуб – Державний Герб України.

Опитування актуальне з 7 по 21 липня, а взяти участь можна у додатку Дія (оберіть "Послуги" та категорію "Опитування").

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