У КМДА пояснили, чи потрібно вносити зміни до документів через перейменування вулиць

В українських містах відбуваються масові перейменування топонімів, які асоціюються з росією. Читайте далі та дізнайтеся, що робити з реєстрацією місця проживання, документами на нерухомість тощо!

Перейменування вулиці не вимагає внесення змін до документів щодо місця реєстрації. Тобто у разі перейменування вулиці, на якій ви зареєстровані, документи змінювати не потрібно, адже нова назва не є зміною місця проживання. Про це повідомляють на офіційному сайті КМДА.

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Такі документи змінюють лише за необхідності:

"Перереєстрація може відбуватися під час заміни паспорта, вклеювання нових фотокарток, зміни прізвища тощо, тобто коли в особи виникає потреба. Таким чином, якщо власник захоче продати, подарувати або передати у спадок свою нерухомість, у документах, які будуть оформлюватися на нову особу, вже вкажуть нову назву. На вартості послуг нотаріуса це не позначатиметься", – роз'яснив Роман Лелюк, директор Департаменту суспільних комунікацій КМДА.

А от юридичні особи мають внести такі зміни в установчі документи. Адже відповідно до чинного законодавства, перейменування вулиці місцеперебування юрособи є зміною місцеперебування. Це призводить до зміни реквізитів у договорах, виготовлення нової печатки, бланків тощо. Але визначених термінів немає, тому юрособа сама може визначати, коли провести реєстрацію змін.

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