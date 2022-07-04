У Дії з'являться нові два документи

Усі найважливіші документи в смартфоні – це зручно. І у Міністерстві цифрової трансформації працюють над тим, аби збільшити цей перелік для користувачів. Так, у Дії уже анонсували оновлення.

Мовиться, зокрема, про пенсійне посвідчення для українців та електронного виду на постійне та тимчасове проживання для іноземців. Команда порталу уже Дія розпочала бета-тестування, пише пресслужба Мінцифри.

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Продовжуємо працювати над новими цифровими документами у додатку. На черзі пенсійне посвідчення та е-вид на постійне та тимчасове проживання, – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Пенсійне посвідчення у додатку можуть протестувати громадяни, які отримали цей документ із 2014 року (пластиковий або у вигляді платіжної картки).



Тим часом, посвідку на проживання можна протестувати, якщо є цей документ у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм. Він має бути виданий після 25 квітня 2018 року, також необхідні банківський рахунок для авторизації у Дії через BankID та смартфон з NFC.

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