Барбі з амбіціями президента: Mattel випустить політичну колекцію ляльок

Компанія Mattel анонсувала вихід нової колекції ляльок Барбі, яка буде присвячена президентським виборам в США. Набір називається "Передвиборна кампанія", він складається з чотирьох ляльок: кандидат, менеджер кампанії, збирач коштів і виборець.

За словами представників Mattel, колекція була створена, щоб привернути увагу дівчаток до активних лідерських громадських ролей і посилити їхній інтерес та бажання стати причетними до формування майбутнього. Ляльки не схожі одна на одну, вони відрізняються кольором шкіри, будовою тіла і стилем одягу. Роль президента дісталася афроамериканці.

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Старший віцепрезидент Mattel додала, що з 1959 року Барбі заохочувала юних американок до лідерства в школі, суспільстві або країні. Тепер в компанії хочуть, щоб нова колекція усунула бар'єри на шляху до лідерства, озброївши дівчаток інструментами, які дозволяють представити і зіграти свою майбутню роль.

Продавати набір почнуть в день президентських виборів в США – 3 листопада за 40 доларів.

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