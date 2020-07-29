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Барбі з амбіціями президента: Mattel випустить політичну колекцію ляльок

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Набір Барбі "Передвиборна кампанія" - фото 1
Набір Барбі "Передвиборна кампанія" / instagram

Компанія Mattel анонсувала вихід нової колекції ляльок Барбі, яка буде присвячена президентським виборам в США. Набір називається "Передвиборна кампанія", він складається з чотирьох ляльок: кандидат, менеджер кампанії, збирач коштів і виборець.

За словами представників Mattel, колекція була створена, щоб привернути увагу дівчаток до активних лідерських громадських ролей і посилити їхній інтерес та бажання стати причетними до формування майбутнього. Ляльки не схожі одна на одну, вони відрізняються кольором шкіри, будовою тіла і стилем одягу. Роль президента дісталася афроамериканці.

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Барбі з амбіціями президента: Mattel випустить політичну колекцію ляльок - фото 418197

Старший віцепрезидент Mattel додала, що з 1959 року Барбі заохочувала юних американок до лідерства в школі, суспільстві або країні. Тепер в компанії хочуть, щоб нова колекція усунула бар'єри на шляху до лідерства, озброївши дівчаток інструментами, які дозволяють представити і зіграти свою майбутню роль.

Продавати набір почнуть в день президентських виборів в США – 3 листопада за 40 доларів.

Барбі з амбіціями президента: Mattel випустить політичну колекцію ляльок - фото 418199

Барбі з амбіціями президента: Mattel випустить політичну колекцію ляльок - фото 418200

Барбі з амбіціями президента: Mattel випустить політичну колекцію ляльок - фото 418201

Барбі з амбіціями президента: Mattel випустить політичну колекцію ляльок - фото 418198

Барбі з амбіціями президента: Mattel випустить політичну колекцію ляльок - фото 418202

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Джерело: abcnews
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