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LEGO випустить зменшений рояль, на якому можна зіграти: відео

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LEGO випустить зменшений рояль, на якому можна зіграти: відео - фото 1

Компанія LEGO анонсувала випуск конструктора, з якого можна зібрати зменшений рояль і навіть зіграти на ньому. Правда, тільки за допомогою смартфона – сам по собі він не годиться як музичний інструмент.

Складається набір з 3662 деталей: зібрати з них можна сам рояль з підставкою для нот і невеликий табурет з регульованою висотою. Інструмент детально опрацьований. Його оснастили 25-ма клавішами (кожна з молоточком), кришкою, клапом і педаллю.

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Зіграти на роялі вийде тільки за допомогою програми LEGO для телефону, до якого потрібно під'єднати зібрану модель, – звук буде йти зі смартфона. А можна і просто послухати музику: поки грає одна з п'яти мелодій, вбудований в рояль мотор буде приводити в рух клавіші.

Набір розроблений не командою LEGO, а фанатом компанії, вчителем музики і настроювачем Донні Ченом. Свій проєкт він виклав на LEGO Ideas – майданчику, де користувачі публікують концепти наборів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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