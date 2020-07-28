Sony дарує власникам PlayStation 4 по 10 доларів, але деякі гравці від цього в люті

Sony відзначає 10-річний ювілей сервісу PlayStation Plus. На честь цієї події деякі користувачі ігрової приставки PlayStation 4 отримали на свій рахунок подарунок – 10 доларів, які можна витратити на ігри в цифровому магазині.

Спасибі, що вибрали PlayStation Plus, – йдеться в повідомленні компанії.

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Однак гравців такий підхід сильно обурив. Проблема в тому, що не всі користувачі отримали такий щедрий подарунок від Sony. Одні хваляться, що компанія їх порадувала зарахуванням жаданої суми на віртуальний гаманець, а інші в люті від того, що нічого такого не отримували, хоча є учасниками PlayStation Plus.

Більш того, Sony не пояснює, за яким принципом роздавали гроші. Пізніше було висловлено припущення, що гроші отримали учасники PS+, які протягом багатьох років були підписниками сервісу без перерв. Ось тільки який час підписки відповідає критеріям відбору – невідомо.

Щоб перевірити, чи нагородили вас святковим подарунком, ви можете перевірити свій профіль облікового запису в офіційному магазині PlayStation Store, увійшовши в систему і клацнувши на значок свого профілю в правому верхньому кутку сторінки. Ви також повинні були отримати повідомлення через PSN.

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