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Барбі чи сосиска? Кайлі Дженнер здивувала новим образом

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Кайлі Дженнер здивувала новим образом - фото 1
Кайлі Дженнер здивувала новим образом / instagram.com/kyliejenner

Акторка та модель Кайлі Дженнер розбурхала мережу своїм новеньким образом, викликавши шквал коментарів.

21-річна американська модель та зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі уваги. Одна із найбільш популярних в соцмережі Instagram дівчина, за якою стежать понад 119 млн осіб, зовсім не соромиться ділитись знімками зі своїх буднів та зйомок.

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Нещодавно краля поділилась серію різних фото з довгим білим волоссям, продемонструвавши новий стиль. Але саме фото у рожевій латексній сукні викликали найбільше критичних коментарів у прихильників. Річ у тому, що Кайлі повторила традиційний образ Кім, одягнувши її улюблене вбрання, а також зробивши торішню зачіску Кардашян. Замість "світу Барбі", як підписала дівчина світлини, коментатори помітили сосиску та мінімум натуральності.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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