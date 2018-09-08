Емілі Ратажковскі розбурхала фанатів новими фото

Спокуслива модель Емілі Ратажковскі спровокувала активне обговорення своїми новими фото.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі встигає не лише працювати над різноманітними проектами, а й вести свій профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать більш як 19 млн осіб. Саме так дівчина ділиться карами зі зйомок та своїх звичайних буднів, отримуючи чимало компліментів.

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Не секрет, що Емілі підкорила публіку своєю незвичайною вродою та ідеальною фігурою. Щоправда, саме через останнє користувачі мережі нещодавно активно розійшлись у думках. Ратажковскі поділилась знімками у короткому топі та спортивних штанах, оголивши плоский живіт, однак не всі фанати оцінили стрункість моделі. Багато хто у коментарів зазначив, що це нагадує пропаганду анорексії, а не здорового і красивого жіночого тіла. А як вважаєте ви?

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