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8 мільйонів лайків: фото Кайлі Дженнер з донькою стало хітом мережі

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Кайлі Дженнер - фото 1
Кайлі Дженнер / Instagram

Американська модель Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram нове фото, на якому позує в неоновому бікіні разом з дочкою Сторми.

Всього за добу новий знімок 21-річної зірки набрав майже 8 мільйонів лайків. У коментарях до фото шанувальники обговорювали сексуальні форми бізнесвумен, а також захоплювалися зовнішністю її маленької дочки.

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Хітом мережі також став і знімок бойфренда Дженнер і батька Сторми, репера Тревіса Скотта. Напередодні він поділився з шанувальниками фотографіями з маленькою донькою, які набрали 3 мільйона лайків.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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