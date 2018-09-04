8 мільйонів лайків: фото Кайлі Дженнер з донькою стало хітом мережі

Американська модель Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram нове фото, на якому позує в неоновому бікіні разом з дочкою Сторми.

Всього за добу новий знімок 21-річної зірки набрав майже 8 мільйонів лайків. У коментарях до фото шанувальники обговорювали сексуальні форми бізнесвумен, а також захоплювалися зовнішністю її маленької дочки.

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A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Sep 1, 2018 at 2:15pm PDT

Хітом мережі також став і знімок бойфренда Дженнер і батька Сторми, репера Тревіса Скотта. Напередодні він поділився з шанувальниками фотографіями з маленькою донькою, які набрали 3 мільйона лайків.

A post shared by flame (@travisscott) on Aug 22, 2018 at 8:26am PDT

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