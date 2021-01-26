Банкнота у 200 гривень позмагається за звання найкращої у світі

Українська банкнота 200 гривень, яка була випущена у 2020 році, стала учасником міжнародного конкурсу Банкнота року.

"Банкнота 200 гривень четвертого покоління – серед номінантів щорічного міжнародного конкурсу "Банкнота року", який організовує Міжнародна спільнота банкнот (IBNS)", – йдеться у повідомленні.

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За перемогу в престижному конкурсі українська банкнота позмагається з ще 15 банкнотами з різних країн світу, випущеними в 2020 році. При цьому кількість учасників конкурсу може зрости, адже термін номінування банкнот закінчується 31 січня 2021 року.

"Серед критеріїв, що мають значення для журі конкурсу "Банкнота року" – художні особливості, дизайн, колірна гамма і захисні елементи", – додали в НБУ.

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