Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Найкращі бежеві пальта для чоловіків: 10 модних моделей цього сезону

  • 42
Найкращі бежеві пальта для чоловіків: 10 модних моделей цього сезону - фото 1

Чоловіче пальто – річ поза часом і поза модними тенденціями, яка завжди у тренді. А особливою популярністю у цьому сезоні користуються пальта бежевого кольору. Сьогодні існує безліч моделей для ділових, молодих і активних людей та для особливих випадків. І розповідаємо, чому саме бежеві пальта.

Пальто – це унікальна річ, яку можна комбінувати з чим завгодно. Деякі чоловіки нехтують цим предметом, але роблять це марно. Якщо ти думаєш, що пальто актуальне тільки для жінок, то ти помиляєшся! Пальто з джинсами і кросівками – це простий спосіб виглядати стильно цієї осені. Лаконічність і природні відтінки – головний тренд сезону. Найбільш виграшно виглядають пальта сірого, коричневого і темно-синього кольору. Проте сьогодні ми зупинимо свій вибір лише на пальтах бежевого кольору та їхнього відтінків.

І ще: 7 фактів, які переконають тебе купити чоловічий тренч

Найкращі бежеві пальта для чоловіків: 10 модних моделей цього сезону - фото 429800

Головна перевага таких пальт полягає в тому, що вони здатні зробити образ трохи стриманішим, не перетворивши його при цьому у нудний. Бежевий колір не обмежує тебе у виборі речей. Він одночасно добре поєднується як з темними, так і зі світлими відтінками. Крім цього, бежеве пальто не покладає на тебе додаткових зобов'язань у виборі взуття, штанів, сорочок або навіть худі, що значно спрощує життя.

Тож сьогодні ми підібрали наймодніші фасони бежевих пальт цього сезону. Кожен знайде модель, яка найефектніше буде поєднуватися з його гардеробом.

10 наймодніших фасонів бежевих пальт
для чоловіків

Найкращі бежеві пальта для чоловіків: 10 модних моделей цього сезону - фото 429789

Найкращі бежеві пальта для чоловіків: 10 модних моделей цього сезону - фото 429790

Найкращі бежеві пальта для чоловіків: 10 модних моделей цього сезону - фото 429791

Найкращі бежеві пальта для чоловіків: 10 модних моделей цього сезону - фото 429792

Найкращі бежеві пальта для чоловіків: 10 модних моделей цього сезону - фото 429793

Найкращі бежеві пальта для чоловіків: 10 модних моделей цього сезону - фото 429794

Найкращі бежеві пальта для чоловіків: 10 модних моделей цього сезону - фото 429795

Найкращі бежеві пальта для чоловіків: 10 модних моделей цього сезону - фото 429796

Найкращі бежеві пальта для чоловіків: 10 модних моделей цього сезону - фото 429797

Найкращі бежеві пальта для чоловіків: 10 модних моделей цього сезону - фото 429798

Читайте також: Як і з чим стильно носити чоловічий тренч: 10 модних ідей у фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах
  • 06 жовтня, 14:16
  • 17294
ТОП-8 нових серіалів жовтня 2020, які варто переглянути
  • 30 вересня, 12:19
  • 473
Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
  • 06 жовтня, 17:15
  • 30446
Загрузка...
Новини