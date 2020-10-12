Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День вчителя

Стилісти розповіли, які кольори будуть на піку популярності цієї осені

  • 19
Мода 2020 - фото 1
Мода 2020 / reverso

Які кольори в одязі будуть на піку популярності восени 2020? Читайте далі, як виглядати стильно та красиво цієї осені.

Такий спокійний і дуже базовий беж – однозначний фаворит і цього сезону. Стильно поєднуй його з одягом білого кольору або створюй total-беж луки. Такий образ виглядає дуже "дорого" і елегантно.

І ще: Аморально: учасницю проєкту Супер топ-модель по-українськи розкритикували за голе фото

Стилісти розповіли, які кольори будуть на піку популярності цієї осені - фото 429917

Фаворит фешн-інсайдерів №2 – тепла кориця. Обов'язково примір цей смачний відтінок на речах зі штучної шкіри (спідниці або косухи). Виглядає мегастильно!

Стилісти розповіли, які кольори будуть на піку популярності цієї осені - фото 429918

Як нагадування про тепло і безтурботне літо, ніжний ліловий відтінок залишається з нами і восени. Носи його усорочках, светрах або брючних костюмах.

Стилісти розповіли, які кольори будуть на піку популярності цієї осені - фото 429919

Ще один спосіб розфарбувати осінні будні – носити модний відтінок лайма. Краще за все він буде виглядати на аксесуарах і елегантних сукнях.

Стилісти розповіли, які кольори будуть на піку популярності цієї осені - фото 429920

Це цікаво: Найкращі бежеві пальта для чоловіків: 10 модних моделей цього сезону

Джерело: harpersbazaar
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах
  • 06 жовтня, 14:16
  • 17772
Як і з чим стильно носити чоловічий тренч: 10 модних ідей у фото
  • 04 жовтня, 19:49
  • 203
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2574275
Загрузка...
Новини