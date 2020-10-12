Стилісти розповіли, які кольори будуть на піку популярності цієї осені

Які кольори в одязі будуть на піку популярності восени 2020? Читайте далі, як виглядати стильно та красиво цієї осені.

Такий спокійний і дуже базовий беж – однозначний фаворит і цього сезону. Стильно поєднуй його з одягом білого кольору або створюй total-беж луки. Такий образ виглядає дуже "дорого" і елегантно.

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Фаворит фешн-інсайдерів №2 – тепла кориця. Обов'язково примір цей смачний відтінок на речах зі штучної шкіри (спідниці або косухи). Виглядає мегастильно!

Як нагадування про тепло і безтурботне літо, ніжний ліловий відтінок залишається з нами і восени. Носи його усорочках, светрах або брючних костюмах.

Ще один спосіб розфарбувати осінні будні – носити модний відтінок лайма. Краще за все він буде виглядати на аксесуарах і елегантних сукнях.

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